На большей части Дальнего Востока и Сибири уже скоро образуется снежный покров

Снег к концу текущей недели покроет большую часть территории Дальнего Востока и Сибири. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, пишет «Интерфакс».

«К концу недели уже 90% Дальневосточного федерального округа будет под снегом. 80% и Сибирского федерального округа, весь север и даже юг западной Сибири», — сказал синоптик.

Он добавил, что также снежный покров образуется в некоторых регионах Урала и в Архангельской области. Аналогичная ситуация будет наблюдаться и в ряде районов республики Коми, подчеркнул специалист.

7 октября Вильфанд предупредил, что на этой неделе в Москве ожидается резкое похолодание. Город попадет в тыл циклона, из-за чего произойдет существенное понижение температуры воздуха.

По словам метеоролога, во второй половине недели столбики термометров днем будут показывать от +6°C до +8°C. В Московской области, в свою очередь, максимальная температура воздуха составит +5°C.

Далее в столице прогнозируется небольшое потепление до +13°C. В регионе дневная температура воздуха может достигнуть +15°C.

Ранее москвичам рассказали, когда ждать первого снега.