Теракт предотвратили на ж/д вокзале в Ярославле

Теракт предотвратили на главном ж/д вокзале Ярославля. На прибывшем на станцию поезде обнаружили взрывное устройство, заявляет Telegram-канал SHOT.

По его данным, 5 октября около 8:00 поезд прибыл в парк вокзала Ярославль-Главный. Во время его осмотра работники станции обнаружили на 47-м вагоне грузового поезда подозрительное устройство с проводами. Место оцепили, были вызваны экстренные службы.

Поезд обследовали кинологи с собаками и взрывотехники. Было принято решение уничтожить устройство на месте, детонации не произошло. Цистерна и сам поезд не были повреждены, пишет SHOT.

Канал добавил, что части найденного предмета отправили на экспертизу и при осмотре силовики «обнаружили все признаки СВУ».

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