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Обрушившийся на Москву циклон накроет Тюмень

Вильфанд: накрывший Москву циклон обрушится на Тюмень со снегом и ливнями

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Накрывший Москву циклон «Кассандра» обрушится на Тюмень со снегом и ливнями. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, температура в столице заметно понизится.

«Циклон, который обусловил такую мрачноватую погоду, осенние небольшие дождики, в метеорологии они называются обложными, уходит на восток. Уже в среду в столице преимущественно без осадков, только по области местами возможен небольшой дождь», — пояснил синоптик.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «РБК Тюмень», что циклон «Кассандра» надвигается на юг Тюменской области.

«В четверг «Кассандра» ударит по югу области своей зоной осадков, которая сформирована в арктическом воздухе. Утром в четверг в областной столице начнется дождь с мокрым снегом, который достаточно быстро сменится просто небольшим снегом», — поделился Шувалов.

Он добавил, что в Тюмени ожидается снежный покров толщиной 2-3 см.

До этого Вильфанд сообщал, что в Москве в среду ожидается облачная погода с прояснениями и температура до +8°C.

Ранее в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.

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