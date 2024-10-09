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Пожар произошел в производственном здании в Кузбассе

МЧС: кровля производственного здания горит в Кемеровской области

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Николай Хижняк/РИА Новости

Пожар охватил кровлю одноэтажного производственного здания в городе Березовском Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

По данным министерства, огонь распространился на площади 1 тыс. кв. метров. В тушении пожара участвуют 25 человек и 7 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало, отметили в МЧС.

8 октября в Самаре произошел пожар в концертном зале, пламя охватило чердачное помещение и второй этаж зала, распространившись на площади 50 кв. метров. К тушению огня привлекались 67 специалистов и 20 единиц техники.

Во вторник МЧС сообщало, что в Игринском районе Удмуртии из-за детской шалости с огнем сгорел дом. Школьники играли со спичками, один из мальчиков поджег утеплитель на стене частного дома, пламя быстро перекинулось на кровлю. Испугавшись последствий, дети вызвали пожарных. Возгорание на площади 110 кв. метров удалось оперативно потушить. Никто не пострадал.

Ранее в Дагестане произошел пожар в выставочном центре «Каспий Экспо».

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