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В США арестовали афганца, планировавшего теракт в день выборов

Минюст США: гражданин Афганистана хотел совершить теракт в день выборов 5 ноября

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Правоохранительные органы США задержали в штате Оклахома гражданина Афганистана, который намеревался устроить террористический акт в день всеобщих выборов 5 ноября. Об этом сообщает министерство юстиции США.

27-летний Назир Ахмад Таухеди, въехавший в США в сентябре 2021 года по иммиграционной визе, вступил в преступный сговор, пытаясь предоставить материальную помощь группировке «Исламское государство» (организация запрещена в России). Он с помощью огнестрельного оружия намеревался совершить террористический акт на территории США.

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей уточнил, что террористический акт Таухеди планировал совершить в день всеобщих выборов 5 ноября.

7 октября сообщалось, что США депортировали троих мужчин в Россию и Таджикистан из-за «связей» с Исламским государством».

Ранее Байдена обвинили в возрождении терроризма.

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Выборы в США — 2024
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