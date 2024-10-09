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В Гидрометцентре рассказали московским автомобилистам, когда менять резину

Вильфанд: московские автомобилисты могут не менять резину до конца октября

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Московские автомобилисты могут до конца октября не задумываться о смене летней резины на зимнюю. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Рановато еще, до 20-х чисел не стоит этого делать. Шипованную резину [надевать] точно не нужно до конца месяца», — сказал он.

По словам синоптика, «переобувать» машину можно тогда, когда температура воздуха днем опустится ниже пяти градусов.

7 октября синоптик Александр Ильин сообщил, что неделя в столичном регионе началась и закончится сильными осадками.

В конце сентября владелец магазина «Покрышка.ру» Алексей Шастов посоветовал автомобилистам не ждать заморозков, а покупать шины заранее, поскольку так удастся сэкономить, выбрав лучшие покрышки по соотношению цены и качества. Больше всех платят за покрышки те автовладельцы, которые дожидаются первых снегопадов и заморозков, подчеркнул эксперт.

Ранее Вильфанд заявил, что почти половина России покрыта снегом.

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