В Москве такси столкнулось с машиной скорой помощи

На западе Москвы столкнулись такси и машина скорой помощи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, авария произошла на улице Авиаторов. В результате инцидента пострадали три человека.

Вечером 8 октября в Москве на МКАД произошло массовое ДТП с тремя автомобилями. В результате аварии движение оказалось затруднено на 1,7 км.

Утром того же дня автомобиль упал в реку на набережной Марка Шагала возле БЦ «Ривер Плаза». Пассажиры успели покинуть машину и ушли в неизвестном направлении. На месте аварии произошел разлив топлива.

Впоследствии автомобиль Toyota, снесший ограждение на набережной на юге Москвы, подняли из воды при помощи спецтехники. На хозяйке авто числится 75 штрафов за нарушение правил дорожного движения.

7 октября в Подмосковье из-за самосвала, который спровоцировал массовое ДТП, образовалась 10-километровая пробка. Авария произошла в районе Серпухова на мосту через Оку.

Ранее в Москве водитель уничтожил свой Infiniti в ДТП, убежал в барбершоп и избил ребенка.