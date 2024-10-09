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Россия указала швейцарским журналистам на последствия незаконного пересечения границы

Посольство РФ в Швейцарии напомнило журналистам о последствиях нарушения границы

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Global Look Press

Нелегальное пересечение иностранными журналистами государственной границы России не останется без правовых последствий. Об этом посольство РФ в Швейцарии заявило в своем Telegram-канале.

Дипломатическое представительство прокомментировало публикации в местной прессе в связи с возбуждением в России уголовного дела в отношении швейцарского журналиста Курта Пельды. СМИ утверждают, что корреспондента якобы преследуют за его репортажи с российской территории и за выполнение им своих профессиональных обязанностей.

Посольство отметило, что Пельда, для того, чтобы получить визу и аккредитацию для работы в качестве журналиста, не обращался ни в российские дипломатические и консульские учреждения в Швейцарии, ни в МИД России. Поэтому против журналиста возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы РФ.

В дипломатическом представительстве напомнили, что у сотрудников СМИ нет особых привилегий, позволяющих бы им нелегально пересекать государственную границу. Права журналистов всегда сопряжены с обязанностями.

7 октября сообщалось, что Федеральная служба безопасности России возбудила два уголовных дела о незаконном пересечении границы под Курском журналистами из Швейцарии и Франции. Уголовные дела возбуждены в отношении журналистов швейцарского издательского холдинга СН Media Курта Пельды и французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент.

Ранее суд заочно арестовал итальянских журналистов за пересечение границы под Курском.

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