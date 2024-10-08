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В дом пары залез медведь во время просмотра фильма ужасов

UPI: в США в дом залез медведь, пока хозяева смотрели фильм ужасов

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В США в дом пары забрался медведь, пока она смотрела фильм ужасов, пишет UPI.

Как рассказали владельцы дома из Калифорнии, они сидели дома и смотрели фильм ужасов, когда услышали громкие звуки, доносившиеся из-под пола. Пара установила камеру возле своего дома и позже узнала, что шум издавал большой медведь, царапавший когтями отверстие в подвале, чтобы выбраться наружу через маленькое отверстие.

«Он был настолько большим, что едва мог пролезть в дверь подпола», — вспоминают они.

Это не первое подобное происшествие в округе: всего в пяти милях от Монровии местные жители Боб и Сьюзан Неслер так же столкнулись с медведем, сидевшим в их собственном подвале. Местные жители предупреждены о повышенной активности диких животных в этом районе, сообщили в полиции.

Ранее в США мужчина выжил после нападения четырех медведей.

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