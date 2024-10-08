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Священник попросил у прихожанина телефон и переслал себе обнаженные фото его жены

В США пастора уличили в том, что он переслал себе приватные фото жены прихожанина

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Police Department

Американский пастор одолжил телефон прихожанина, чтобы отправить себе обнаженные фото его жены. Об этом пишет Daily Mail.

По данным полиции, 41-летний Габриэль Миллс, пастор из Висконсина и отец пятерых детей, отправил себе обнаженные фотографии жены одного из прихожан в начале сентября. В тот день Миллс проводил встречу с членами общины в своем доме, на которой присутствовали жертва, ее муж и дети, а также другие прихожане. Как утверждается, пастор предложил мужу пострадавшей установить на его телефон приложение для прослушивания аудиокниг, тот согласился и передал ему на время свой гаджет.

Позже жена прихожанина искала своих детей по дому Миллса и увидела, что телефон ее супруга находится в руках у хозяина и тот рассматривает ее обнаженные фотографии, предназначенные только для глаз мужа. Американка поинтересовалась у пастора, что он только что делал, и тот попытался убедить жертву в том, что женщина на экране — это его собственная жена, а не она.

В итоге пара написала в полицию заявление на священника, в телефоне которого затем были обнаружены два приватных снимка, сделанных жертвой. Миллса арестовали, но затем отпустили под залог в $7,5 тыс. В церкви, где служил пастор, заявили, что уволили его, как только узнали о произошедшем. В полиции уверены, что от действий священника пострадали и другие люди.

В сентябре на Филиппинах арестовали пастора, который торговал людьми и принуждал женщин к сексу.

Ранее в США священник из Польши собирал деньги для нуждающихся и потратил их на липосакцию живота.

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