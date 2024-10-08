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Мигрант увел 11-летнюю девочку с детской площадки и домогался ее на берегу реки

В Москве мигрант домогался 11-летней девочки, гулявшей с собакой

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Depositphotos

В Москве мигрант заставил школьницу следовать за ним и домогался ее на берегу реки. Об этом сообщили в столичном управлении СКР.

Как установило следствие, 6 октября обвиняемый напал на незнакомую 11-летнюю девочку, когда та гуляла с собакой. По данным mk.ru, с детской площадки на Пролетарском проспекте насильник отвел жертву на берег реки Чертановки, где издевался над ней в течение часа. 27-летний мигрант отпустил девочку, когда увидел, что ей звонит отец.

Сейчас подозреваемый, которым оказался гражданин Кыргызстана, находится в СИЗО, ему уже предъявили обвинение по статье о насильственных действиях сексуального характера. Следователи проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Московского региона.

Ранее в Хабаровске таксист-мигрант закрылся с двумя школьницами в автомобиле и отказался их отпускать.

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