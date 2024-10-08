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«Страшная трагедия»: отец пострадавшей от нападения собак в Якутии о случившемся

В Якутии рассказали, что власти не контролируют численность бродячих собак

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Pexels

Отец девочки, которая пострадала от нападения собак в Якутии, рассказал «Пятому каналу», что местные дети боятся выходить на улицу из-за бродячих животных. Их численность в регионе никто не контролирует, отметил он.

«Я вчера побывал в аду. Реально, я был в аду. Это очень страшная трагедия. Администрация в силу того, что существуют определенные законы, ничего кардинально, я имею в виду отстрел, регулирование численности этих бешеных собак, сделать не может», — заявил отец пострадавшей.

И. о. начальника районного управления ветеринарии Маргарита Клименко сообщила изданию, что будут приняты все меры по устранению угроз, исходящих от бездомных собак.

Инцидент произошел накануне в поселке Чульман. С тяжелыми травмами в медицинское учреждение была доставлена 12-летняя школьница. На девочку напала стая собак. По данным республиканского минздрава, пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Медики делают все возможное для спасения ее жизни. По факту произошедшего проверку проводит прокуратура Якутии.

Ранее в Якутии медведь задрал мужчину.

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