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Экс-сотрудник МВД оценил мошенническую схему с платежками за электричество

Экс-сотрудник МВД Игнатов призвал проверять каждую квитанцию об оплате ЖКХ

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Бывший оперативный сотрудник МВД России Михаил Игнатов в эфире «Радио 1» прокомментировал новость о том, что в Подмосковье мошенники рассылают ложные квитанции об оплате электроэнергии. Он подчеркнул, что мошенничество для злоумышленников — главный источник заработка, поэтому они постоянно изобретают новые схемы.

«Прежде, чем что-то оплатить, пойти на какое-то условие, которое вам предлагают, надо 10 раз проверить. Надо позвонить или сходить в МФЦ с паспортом и узнать, за что и почему вы должны. Там вам сразу все объяснят. Потом нужно обратиться к сотрудникам правоохранительных органов, которые по камерам увидят, кто разносил эти фальшивые платежки», — посоветовал Игнатов.

Он добавил, что схема с платежками будет работать недолго, на смену ей придет что-то новое, поэтому важно быть готовым ко всему.

В начале октября стало известно, что в Подмосковье мошенники рассылают поддельные квитанции от МосОблЕИРЦ, в которых указывается ложная «задолженность» по коммунальным услугам. При использовании QR-кодов, которые указаны в «платежках», как уточнили в управлении, граждане также рискуют передать мошенникам свои персональные данные.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать новую схему с поддельными приказами УФСБ.

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