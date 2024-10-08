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Сотрудники СК навестили находящегося в Израиле киллера Карлика

Следком предъявил обвинение находящемуся в Израиле киллеру Карлику

Члену петербургской организованной преступной группы (ОПГ), киллеру Дмитрию Карлику, который в настоящее время находится в израильской тюрьме, предъявили обвинения в ликвидации двух человек в 2000 году. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Чтобы зачитать Карлику текст обвинения, следователи лично отправились в Израиль. Мужчина в ответ заявил, что признает вину в совершенном преступлении, и отметил, что «лично принимал в нем участие».

По версии следствия, в январе 2000 года лидер ОПГ, петербургский бизнесмен Олег Каштело поручил Карлику и Вадиму Камалетдинову устранить своего же телохранителя Сергея Максимова, который, по информации Каштело, тогда замышлял на него покушение. В том же месяце в Максимова семь раз выстрелили в здании общежития на Сиреневом бульваре.

Также СК считает, что Карлик и Камалетдинов причастны к пропаже советского спортсмена Вячеслава Бордукова. Предполагается, что мужчины напали на Бордукова в июне 2000-го, а после совершения преступления закопали его тело в лесу на улице Коммуны.

Отмечается, что в израильской тюрьме Карлик отбывает наказание за аналогичные преступления в отношении других людей.

В октябре появлялась информация о том, что другой киллер, Леша Солдат, может выйти по УДО из российской колонии. Впоследствии эти сообщения были опровергнуты.

Ранее в СК заявили о контроле за вышедшими после военной операции киллерами.

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