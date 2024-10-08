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Петербуржец, угрожавший продавцам в ТЦ зажигалкой в виде гранаты, предстанет перед судом

В Петербурге будут судить мужчину, угрожавшего продавцам зажигалкой-гранатой

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Depositphotos

В Петербурге перед судом предстанет 48-летний местный житель, который угрожал продавцам в ТЦ зажигалкой, похожей на гранату. Об этом сообщает городская прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел 6 апреля в одном из магазинов торгового центра на бульваре Новаторов. Посетитель напал на продавца и стал угрожать ей предметом, похожим на гранату, требуя выдать ему выручку из кассы, в которой в тот момент находилось 37 тысяч рублей. Услышав отказ, он похитил флакон с духами из «островка» в коридоре, а затем украл джинсы в другой торговой точке. Сотрудница магазина одежды догнала его у выхода из зала и забрала товар.

Предполагаемого злоумышленника поймали, на данный момент прокуратура утвердила в его отношении обвинительное заключение по уголовному делу о разбое с применением предмета, используемого в качестве оружия, и краже. Материалы направлены в суд.

Ранее пойманный вор встал перед продавцом на колени и заявил, что крал продукты ради бабушки.

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