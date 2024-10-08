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Диетолог рассказала, что нужно есть на завтрак

Диетолог Григорьян: белковую пищу нужно есть на завтрак

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На завтрак лучше есть белковую пищу с небольшим количеством сложных углеводов. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорьян.

Например, можно готовить салат, кашу, омлет или яйца всмятку. По ее словам, утром также нужно выпивать стакан воды, чтобы «пробудить спящие ферменты и смыть остатки слизи в желудке». Она добавила, что вместо завтрака также можно просто выпить кофе, если организм человека хорошо на это реагирует.

«Ничем не опасно, если человек просто выпил кофе или кофе с молоком, это уже еда, а через час-полтора он поел. У каждого свой режим пищеварения и жизни. Биологические часы у каждого по-своему работают. Но мы не даем энергию организму, значит, мы недолго проработаем на том, что выпили кофе», — сказала Григорьян.

Ученые из Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal) до этого установили, что в долгосрочной перспективе продолжительное ночное голодание и ранний завтрак помогают поддерживать здоровый вес.

Ранее любителям кофе рассказали, как уменьшить вред от этого напитка.

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