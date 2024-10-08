Мобилизованный москвич пять раз сбежал из военной части

Суд вынес приговор военному из Москвы, который пять раз сбегал из военной части. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мужчина прошел срочную службу и некоторое время служил по контракту. Во время мобилизации он сам пришел в военкомат, где ему якобы сказали, что через три месяца его отпустят. Этого не произошло, поэтому 30-летний мужчина решил сбежать. Он скрывался у девушки, которая впоследствии рассказала правоохранителям об истории возлюбленного.

Спустя некоторое время он снова покинул часть и приехал домой, где его снова нашли. После месяца службы мужчина сбежал, приковав дневального к батарее.

Позже его нашли в деревне. Сотрудники военной полиции подошли к россиянину, когда тот сажал огурцы. После вопроса, не он ли — беглец, мужчина указал на соседний дом и сбежал. Но вернулся вечером и был задержан теми же правоохранителями — они ждали его «в кустах возле дома».

В последний раз он сбежал из части в Москве, когда якобы ушел в туалет.

«Он поехал на такси, но волей случая именно этот автомобиль решили проверить инспекторы ГАИ на выезде из столицы», – сообщается в публикации.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 7,5 года лишения свободы, их он проведет в колонии общего режима.

Ранее в Челябинской области срочник сбежал из воинской части, чтобы пожарить шашлык.