Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мобилизованный москвич пять раз сбежал из военной части

Baza: военного из Москвы осудили за то, что он пять раз сбегал из части

close
Shutterstock

Суд вынес приговор военному из Москвы, который пять раз сбегал из военной части. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мужчина прошел срочную службу и некоторое время служил по контракту. Во время мобилизации он сам пришел в военкомат, где ему якобы сказали, что через три месяца его отпустят. Этого не произошло, поэтому 30-летний мужчина решил сбежать. Он скрывался у девушки, которая впоследствии рассказала правоохранителям об истории возлюбленного.

Спустя некоторое время он снова покинул часть и приехал домой, где его снова нашли. После месяца службы мужчина сбежал, приковав дневального к батарее.

Позже его нашли в деревне. Сотрудники военной полиции подошли к россиянину, когда тот сажал огурцы. После вопроса, не он ли — беглец, мужчина указал на соседний дом и сбежал. Но вернулся вечером и был задержан теми же правоохранителями — они ждали его «в кустах возле дома».

В последний раз он сбежал из части в Москве, когда якобы ушел в туалет.

«Он поехал на такси, но волей случая именно этот автомобиль решили проверить инспекторы ГАИ на выезде из столицы», – сообщается в публикации.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 7,5 года лишения свободы, их он проведет в колонии общего режима.

Ранее в Челябинской области срочник сбежал из воинской части, чтобы пожарить шашлык.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами