Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В южноуральском колледже преподаватель просил студентов выполнить личные просьбы

В СК проверяют челябинского преподавателя, дававшего студентам личные поручения

close
Екатерина Штукина/РИА Новости

В Следственном комитете России начали проверку после сообщения о противоправных действиях преподавателя одного из южноуральских колледжей. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального аппарата СК России. Дело взял на контроль Александр Бастрыкин.

В заявлении ведомства говорится, что расследование начато после обращения местного жителя, который уверен в нарушении со стороны педагога прав учащихся. Педагог был якобы замечен в принуждении студенток к выполнению его личных просьб. Также обратившийся отметил, что в мае текущего года мужчина насильно пытался вывести из аудитории одну из девушек.

Глава ведомства Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину докладывать ему о ходе расследования.

До этого преподаватель подмосковного колледжа потребовал 1,5 млн у матери попавшегося с наркотиками студента и оказался на скамье подсудимых.

Ранее в Чебоксарах преподаватель колледжа пинками выгоняла студента с занятий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами