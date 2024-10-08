В южноуральском колледже преподаватель просил студентов выполнить личные просьбы

В Следственном комитете России начали проверку после сообщения о противоправных действиях преподавателя одного из южноуральских колледжей. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального аппарата СК России. Дело взял на контроль Александр Бастрыкин.

В заявлении ведомства говорится, что расследование начато после обращения местного жителя, который уверен в нарушении со стороны педагога прав учащихся. Педагог был якобы замечен в принуждении студенток к выполнению его личных просьб. Также обратившийся отметил, что в мае текущего года мужчина насильно пытался вывести из аудитории одну из девушек.

Глава ведомства Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину докладывать ему о ходе расследования.

До этого преподаватель подмосковного колледжа потребовал 1,5 млн у матери попавшегося с наркотиками студента и оказался на скамье подсудимых.

Ранее в Чебоксарах преподаватель колледжа пинками выгоняла студента с занятий.