В артерии россиянина, который жаловался на онемение, вырос 50-сантиметровый тромб

Врачи Коломенской городской больницы нашли у 64-летнего мужчины гигантский тромб. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

Как рассказали медики, пациент жаловался на слабость, онемение ноги, боль в пальцах. После обследования причину нашли — гигантский тромб артерии на уровне бедра и голени. По словам врачей, это грозило мужчине ампутацией конечности.

«Откладывать операцию было нельзя. Через разрез в левой паховой области нашли участок артерии с началом тромба и удалили его специальным катетером с баллончиком. Извлеченный тромб был длиной более 50 см и закрывал просвет артерии от бедра до стопы», — поделился заведующий Региональным сосудистым центром больницы Виктор Григорьев.

Операция прошла успешно. Мужчина уже передвигается самостоятельно и готовится к выписке.

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