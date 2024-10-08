Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В артерии россиянина, который жаловался на онемение, вырос 50-сантиметровый тромб

В Московской области врачи спасли пациента с 50-сантиметровым тромбом в ноге

close
Министерство здравоохранения Московской области

Врачи Коломенской городской больницы нашли у 64-летнего мужчины гигантский тромб. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

Как рассказали медики, пациент жаловался на слабость, онемение ноги, боль в пальцах. После обследования причину нашли — гигантский тромб артерии на уровне бедра и голени. По словам врачей, это грозило мужчине ампутацией конечности.

«Откладывать операцию было нельзя. Через разрез в левой паховой области нашли участок артерии с началом тромба и удалили его специальным катетером с баллончиком. Извлеченный тромб был длиной более 50 см и закрывал просвет артерии от бедра до стопы», — поделился заведующий Региональным сосудистым центром больницы Виктор Григорьев.

Операция прошла успешно. Мужчина уже передвигается самостоятельно и готовится к выписке.

Ранее главный диетолог Москвы рассказала, как избежать тромбов при похудении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами