Выживший в Непале альпинист объяснил, почему отказался от восхождения

Единственный выживший из группы при восхождении на гору Дхаулагири в Непале альпинист Валерий Шамало заявил «Газете.Ru», что предлагал своим напарникам развернуться. Он отметил, что побоялся подниматься на вершину ночью из-за погодных условий.

«Я видел, что мы придем на вершину и будем спускаться уже ночью. Ночные условия там различаются кардинально. Днем в эти дни светило солнышко, был почти штиль, достаточно тепло. Но ночью все совершенно по-другому: возникает откуда-то порывистый сильный ветер, несет пургу. К тому же склон этот очень непростой — там плохой снег, на нем трудно задержаться, если срываешься. Если это проходить днем, можно очень аккуратно ставить ногу, выбивать ступеньку, не задумываясь о времени, не торопясь, сделать все аккуратно. Ночью это очень сложно. Я это все понимал и предложил всем развернуться. Они сказали: «Мы еще попробуем, посмотрим, если будет плохо — развернемся». Я шел в паре с Володей Чистиковым, ему тоже предложил развернуться. Он сказал, что все-таки хочет попытаться. Нашим руководителем был Александр Душейко. Я ему сказал, что опасаюсь спускаться ночью. Мне не хотелось получить новых обморожений. Он сказал: «Хорошо», перестегнул Володю к себе на другую веревку. Мне отдал нашу, попросил забрать ее вниз. Вот я с этой веревкой вернулся в лагерь, ждал всю ночь и не дождался», — сказал Валерий.

Шамало считает, что альпинисты погибли из-за срыва, усталости и тяжелых условий.

«Я думаю, что причиной мог быть срыв на склоне со слабой возможностью задержаться. Поскольку они были связаны все одной веревкой, наверное, кто-нибудь один сорвался, остальные не смогли его задержать из-за того, что снег недостаточно плотный снаружи. При прохождении склона увеличилась вероятность срыва. Косвенная причина — все уставшие, холод, мог быть порыв ветра, который сбил с ног, плохая видимость. Очень сложные погодные условия привели к тому, что люди потеряли аккуратность. Из-за холода человек не будет аккуратно делать ступеньку, он ее сделает кое-как — хочет быстрее домой. Прямая причина — срыв, косвенная причина — тяжелые условия, холод порывистый ветер», — пояснил он.

Альпинист добавил, что сейчас он в госпитале, но чувствует себя отлично. Шамало уточнил, что члены группы «всю жизнь» готовились к этому восхождению и усиленно тренировались. По его словам, погибшие могли упустить грань между желанием добиться успеха и осторожностью.

«Очень сильные ребята, все время ходят, тренируются. Готовятся не к конкретному восхождению, готовятся ко всей своей спортивной деятельности. Может быть, они упустили, где грань между риском и [желанием] добиться успеха. Если все время сдаваться сразу, тоже ничего не достигнешь. Но насколько можно к опасной черте подойти? Для меня эта черта оказалась немножко ниже, чем для них. Я решил, что не готов так рисковать. Если бы они не сорвались, сказали бы мне: «Ты смалодушничал. Что же ты? Мы взошли, а ты побоялся холода и ветра, опасности». Да, но я уже вот готов был это претерпеть», — отметил он.

8 октября стало известно, что группа из пяти альпинистов погибла в Непале, их тела были обнаружены при облете с воздуха. Как сообщила представитель альпинистского сообщества Анна Пиунова, шестой участник группы накануне почувствовал себя плохо и спустился в лагерь, расположенный ниже.

Посольство России в Непале получило информацию о гибели российских туристов.

Ранее российские альпинисты попали под обвал в горах на севере Пакистана.