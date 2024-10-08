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Крановщика выбила из кабины влетевшая в кран фура в Петербурге, он попал в реанимацию

«Фонтанка»: в Петербурге крановщика выбила из кабины влетевшая в кран фура

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Петербурге фура влетела в кабину спецтехники и выбила находившегося там крановщика, он попал в реанимацию. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел на строительной площадке в Невском районе возле одного из домов на проспекте Обуховской Обороны. В какой-то момент в находившуюся там спецтехнику врезался грузовой автомобиль. В результате находившийся в кабине крановщик не удержался и выпал с высоты четырех метров.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение и поместили в отделение реанимации. Его состояние оценили как тяжелое. Врачи диагностировали у крановщика ушибы теменной области, у него также подозревают закрытые переломы двух позвонков.

Информации о причинах случившегося на данный момент не поступало. По факту произошедшего проводится проверка.

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