Риелтор назвала категории людей, берущих ипотеку по рыночным ставкам

Чаще всего ипотеку по нынешним ставкам берут те, кто продает имеющееся жилье и сразу приобретает новое. Об этом в беседе с РИАМО сообщила руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина.

«Например, большей площади и комнатности, когда нуждается в улучшении жилищных условий. Для такой покупки требуется кредит на небольшую сумму, поэтому ежемесячный платеж по ипотеке получается вполне подъемным для человека», — рассказала специалист.

Вторая категория, по ее словам, — это граждане, имеющие накопления. Они значительную часть стоимости квартиры оплачивают имеющимися денежными средствами. В таких сделках первоначальный взнос, как правило, составляет не менее 30-40% от итоговой цены.

Третья, самая немногочисленная категория — люди, оформляющие ипотеку с учетом того, что Банк России в будущем снизит ключевую ставку, заключила Никитина.

Накануне стало известно, что крупные российские банки ввели новую комиссию для ипотечных кредитов с рыночными ставками при покупке жилья на первичном и вторичном рынках.

Как сообщает «Коммерсантъ», средний размер дополнительных платежей для заемщиков и застройщиков составляет 6,5% от стоимости привлеченного финансирования. Новые правила действуют с начала октября и распространяются на сделки по приобретению первичного и вторичного жилья, а также частных домов.

Ранее в Госдуме назвали сроки рассмотрения новых программ ипотеки.