Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Риелтор назвала категории людей, берущих ипотеку по рыночным ставкам

Риелтор Никитина: ипотеку по рыночным ставкам берут люди, имеющие накопления

close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Чаще всего ипотеку по нынешним ставкам берут те, кто продает имеющееся жилье и сразу приобретает новое. Об этом в беседе с РИАМО сообщила руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина.

«Например, большей площади и комнатности, когда нуждается в улучшении жилищных условий. Для такой покупки требуется кредит на небольшую сумму, поэтому ежемесячный платеж по ипотеке получается вполне подъемным для человека», — рассказала специалист.

Вторая категория, по ее словам, — это граждане, имеющие накопления. Они значительную часть стоимости квартиры оплачивают имеющимися денежными средствами. В таких сделках первоначальный взнос, как правило, составляет не менее 30-40% от итоговой цены.

Третья, самая немногочисленная категория — люди, оформляющие ипотеку с учетом того, что Банк России в будущем снизит ключевую ставку, заключила Никитина.

Накануне стало известно, что крупные российские банки ввели новую комиссию для ипотечных кредитов с рыночными ставками при покупке жилья на первичном и вторичном рынках.

Как сообщает «Коммерсантъ», средний размер дополнительных платежей для заемщиков и застройщиков составляет 6,5% от стоимости привлеченного финансирования. Новые правила действуют с начала октября и распространяются на сделки по приобретению первичного и вторичного жилья, а также частных домов.

Ранее в Госдуме назвали сроки рассмотрения новых программ ипотеки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами