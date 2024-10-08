В Рыбном союзе назвали главную причину подорожания красной икры

Красная икра к октябрю выросла в цене на 25%, ближе к Новому году прогнозируется скачок стоимости еще на 10%. Это связано в первую очередь с низким уловом – в этом году рыболовы поймали на 100 тыс. тонн меньше рыбы, чем годом ранее, объяснил 360.ru председатель Рыбного союза Александр Панин.

«Основные факторы роста — небольшой объем производства икры в «нерыбный» год для тихоокеанских лососей на фоне роста спроса», — объяснил эксперт.

Он добавил, что успех вылова дальневосточных лососей зависит от двухгодичных циклов, поэтому объемы вылова зависят от четных и нечетных годов. Так, к примеру, прошлый год был вторым в рейтинге по объемам вылова тихоокеанских лососей, что привело к падению цен на горбушу. На этом фоне разница с текущим годом особенно сильно видна.

Сейчас пока рост цен несколько сдерживает наличие на прилавках прошлогодней качественной икры. А вот к новогодним праздникам цены могут еще подрасти, но для резкого скачка стоимости сегодня предпосылок нет, так как ее хватает, дефицита не предвидится, подчеркнул Панин.

«Поэтому не стоит дуть в паруса спекулянтов и разгонять ненужный ажиотаж», — порекомендовал он.

Ранее россиянам пообещали, что дефицита красной икры на рынке не будет.