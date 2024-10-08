Врач перечислил продукты, которые нельзя есть при боли в суставах

Людям, у которых болят суставы, стоит исключить из своего рациона питания мясо, рыбу, соль и сладкое. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Он уточнил, что неприятные ощущения в суставах часто могут возникать из-за обмена мочевой кислоты — подагры, особенно после 50 лет.

«При подагре нельзя есть мясные и рыбные бульоны, а также само мясо и рыбу, особенно в тушеном и жареном виде целым куском. Кроме того, следует отказаться от бобовых. Все эти продукты могут усугублять заболевание», — предупредил Гинзбург.

Вместо этого врач советует употреблять крупы, кисломолочные продукты и яйца. Людям с артрозом и артритом он порекомендовал отказаться от сахара и кондитерских изделий, а также соленого. Таким пациентам можно есть крупы, овощи и фрукты, а также молочные продукты.

Хирург-ортопед Роберт Трасолини из Больницы Хантингтона в США до этого говорил, что боль в тазобедренном суставе может возникать при отсутствии физической активности, интенсивных кардиотренировках (беге, ходьбе и езде на велосипеде) и по причине неправильной осанки.

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