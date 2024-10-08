Россиянам рассказали, может ли стрептококковая инфекция из Гонконга вызвать эпидемию

Стрептококковая инфекция, которая активизировалась в Гонконге, вряд ли станет причиной эпидемии, потому что избежать заражения можно с помощью мер профилактики. Об этом «Москве 24» рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Он отметил, что стрептококки группы B уже вызывали вспышки заболеваемости, например, в 2015 году в Сингапуре. При этом в целом инфекция характерна для стран Юго-Восточной Азии. Иммунолог уточнил, что заразиться ей можно после употребления сырых продуктов и при разделке рыбы, снизить риски можно с помощью мер профилактики.

«Разделывающим рыбу надо обязательно носить перчатки и регулярно их менять. Нужно дожаривать, дозапекать продукт, чтобы температура внутри была 75–80 градусов», — сказал Крючков.

5 октября сообщалось, что почти сотня человек в Гонконге заразилась инфекцией, вызываемой стрептококками группы B. По данным результатов эпидемиологических исследований стало известно, что 75 человек контактировали с сырой пресноводной рыбой до появления симптомов.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о новой инфекции из Гонконга.