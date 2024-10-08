Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какую зарплату получают самые востребованные специалисты в России

Специалист Никулин: работники сферы строительства получают до 450 тысяч рублей

close
Илья Питалев/РИА Новости

Наиболее востребованными на рынке труда в России являются специалисты сферы строительства — руководители проектов, директора, сметчики и инженеры производственно-технического отдела (ПТО). Об этом «Москве 24» рассказал управляющий партнер рекрутингового агентства Денис Никулин.

По его словам, зарплаты в этой сфере в зависимости от занимаемой должности и квалификации находятся в пределах 110-450 тыс. рублей в месяц. На втором месте в рейтинге востребованных профессий оказались IT-специалисты, им предлагают зарплату в размере 220-450 тыс. рублей.

«Джуны (программисты с минимальным опытом работы или вообще без него. — Прим. ред.) сегодня в избытке, а вот людей со стажем в три-четыре года не хватает. Поэтому есть потребность в специалистах уровней миддл и сеньор (средний и высокий уровень компетенций соответственно. — Прим. ред.)», — уточнил Никулин.

В тройку самых востребованных специальностей также вошли инженеры, которые могут рассчитывать на зарплату от 150 тыс. рублей.

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова до этого рассказала «Газете.Ru», что основная причина, по которой россияне на одной должности получают разные зарплаты, заключается в разнице их квалификации и опыта.

Ранее Минтруд предложил рассмотреть новые индикаторы зарплат «в конвертах».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами