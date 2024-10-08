Стало известно, какую зарплату получают самые востребованные специалисты в России

Наиболее востребованными на рынке труда в России являются специалисты сферы строительства — руководители проектов, директора, сметчики и инженеры производственно-технического отдела (ПТО). Об этом «Москве 24» рассказал управляющий партнер рекрутингового агентства Денис Никулин.

По его словам, зарплаты в этой сфере в зависимости от занимаемой должности и квалификации находятся в пределах 110-450 тыс. рублей в месяц. На втором месте в рейтинге востребованных профессий оказались IT-специалисты, им предлагают зарплату в размере 220-450 тыс. рублей.

«Джуны (программисты с минимальным опытом работы или вообще без него. — Прим. ред.) сегодня в избытке, а вот людей со стажем в три-четыре года не хватает. Поэтому есть потребность в специалистах уровней миддл и сеньор (средний и высокий уровень компетенций соответственно. — Прим. ред.)», — уточнил Никулин.

В тройку самых востребованных специальностей также вошли инженеры, которые могут рассчитывать на зарплату от 150 тыс. рублей.

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова до этого рассказала «Газете.Ru», что основная причина, по которой россияне на одной должности получают разные зарплаты, заключается в разнице их квалификации и опыта.

Ранее Минтруд предложил рассмотреть новые индикаторы зарплат «в конвертах».