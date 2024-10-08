В Госдуме развеяли надежды москвичей сэкономить на поздней подаче отопления

В этом году в Москве отопление включат позже, чем обычно, из-за теплой погоды. Однако сэкономить жители столицы на этой статье коммунальных расходов все равно не смогут, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Платежки высчитываются по средним показателям всего года, объяснила она в пресс-центре НСН.

Обычно тепло в московские дома начинает поступать в сентябре, но в этом году эта дата значительно сдвинулась. Однако нужно помнить, что этот год стартовал с необыкновенно холодной зимы, множества аварий на сетях – все это отразится на квитанциях за тепло.

«Мы также помним, что в Москве второй раз включали отопление. И это, наверное, серьезно бы повлияло на платежку москвичей в будущем году, но продление теплого периода, надеюсь, смягчит все расчеты, потому что расчет будет по среднему», — объяснила депутат.

Напомним, накануне в жилых домах и соцобъектах Москвы начали включать отопление. Сообщалось, что специалисты приступили к переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы в связи с понижением в городе среднесуточной температуры воздуха. Ожидается, что в течение пяти дней специалисты включат отопление во всех городских объектах.

Ранее ученые назвали опасный для здоровья тип отопления.