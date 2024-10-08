«Вейпят в спортзале»: в России заявили о тревожном росте количества курильщиков

В России в последнее время заметно увеличилось количество курильщиков, растет популярность электронных сигарет и вейпов, которые сегодня себе позволяют курить даже в спортзалах. Рост цен на табак на эту статистику никак не влияет, рассказал НСН психиатр, нарколог Александр Ковтун.

Сегодня изменилась форма потребления никотина, но суть остается прежней — много молодежи выбирают быть зависимыми от курения, отметил специалист.

«Даже посещая фитнес-клуб, я вижу, что люди, вроде как бы позанимавшись спортом, оздоровившись, при этом берут с собой прямо в зал вейпы, электронные сигареты и периодически вдыхают табачный дым. Наверное, уже 10 лет, как это ярко заметно», — пояснил Ковтун.

Рост цен на никотиновую продукцию ситуацию в лучшую сторону не меняет, так как со временем люди просто адаптируются к более высокой стоимости. Аналогичная ситуация происходила в 90-е, когда жители вынужденно перешли с дорогих импортных сигарет на дешевые аналоги, а полгода спустя все вернулось на прежние места.

«Часть молодежи, конечно, отказывается от курения. Но часть по-прежнему, как и раньше, поддается веянию своей субкультуры молодежной», — констатировал эксперт.

Ученые до этого выяснили, что вейпинг снижает когнитивные способности сильнее в сравнении с традиционным курением. Причем многое зависит от частоты вейпинга — так, у добровольцев, которые делали от 10 до 20 затяжек в день с помощью электронных испарителей, когнитивные способности были на 9,2% ниже, чем у некурящих. При совершении более 20 затяжек ежедневно показатели снижались на 13,7%.

Ранее ВОЗ приравняла зависимость от смартфонов к курению.