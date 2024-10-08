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В Непале погибла группа российских альпинистов

Группа из пяти российских альпинистов погибла в Непале из-за срыва связки

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Global Look Press

Группа из пяти российских альпинистов погибла в Непале. Об этом представитель альпинистского сообщества Анна Пиунова сообщила на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Отмечается, что их тела были обнаружены при облете с воздуха. Один из участников группы накануне почувствовал себя плохо и спустился в лагерь, расположенный ниже.

«Сегодня утром был облет. Валеру Шамало сняли с лагеря на (высоте. — «Газета.Ru») 6 100 [метров], эвакуировали в госпиталь. Ребят обнаружили», — поделилась Пиунова.

Она пояснила, что причиной гибели группы стал срыв связки.

Также посольство России в Непале получило информацию о гибели российских туристов.

До этого газета The Guardian писала, что в Гималаях спасли двух женщин-альпинистов — 37-летнюю Фэй Мэннерс и 31-летнюю Мишель Дворак, которые ждали помощи три дня без еды на высоте около 6000 метров.

Женщины покоряли гору Чаукхамба и в четверг подали сигнал SOS. Они успели передать, что потеряли палатку и снаряжение из-за камнепада. В воскресенье в индийском агентстве по борьбе со стихийными бедствиями заявили, что альпинисток нашли живыми на высоте почти 6000 метров.

Ранее альпинисты спасли замерзавшую на Эльбрусе утку и показали ей вершину.

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