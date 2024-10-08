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Россияне ответили, помогают ли их родители воспитывать внуков

«КП»: 55% россиян признались, что их родители помогают воспитывать внуков

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Pexels

Более половины (55%) россиян признались, что их родители помогают им с детьми, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,4 тыс. человек.

«Я бабушка, и я работаю, но моя работа не мешает мне заниматься моим внуком. Муж на пенсии и постоянно с внуком и на тренировках, и на соревнованиях, и уроки ему помогает делать. Внук наш, это наша жизнь. Те бабушки и дедушки, которые не занимаются своими внуками, теряют бесценное время для общения. Внуки — это счастье», — сказала участница опроса.

Еще 26% опрошенных ответили, что в их семье бабушки и дедушки сидят с внуками только в случае крайней необходимости. 16% сообщили, что им родственники совсем не помогают с детьми. Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое». Некоторые уточнили, что хотели бы помогать, но внуков у них пока нет.

Клинический психолог Ирина Коржаева до этого говорила, что с появлением внуков, мужчина переживает чувства, отличные от тех, что питают к новорожденному его родители и даже бабушка. Она добавила, что новоиспеченный дедушка получает шанс раскрыться по-новому. Его внутренний ребенок оживает и позволяет окунуться в веселье вместе с внуком.

Ранее сообщалось, что бабушка семи внуков познакомилась с мужчинами, чья кровь спасла ее от слепоты.

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