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Ректор Дипломатической академии МИД РФ покинет пост

«Ъ»: ректор Дипакадемии МИД России Яковенко в ближайшее время покинет пост

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Simon Dawson/Reuters

В ближайшее время ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко покинет свой пост. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на секретариат руководителя учебного заведения.

По информации издания, причиной для подобного решения стал возраст Яковенко — в октябре ему исполнится 70 лет. Это предельные годы для руководителей государственных и муниципальных вузов. Также 21 октября истекает срок его пятигодичного контракта на должности, отметили авторы.

Журналисты отметили, что одной из кандидатур на пост ректора Дипакадемии называют проректора МГИМО по правовым, административным вопросам и цифровизации Сергея Шитькова. На текущий момент он курирует вопросы организации госзакупок, взаимодействие с правоохранительными и контрольными органами.

Яковенко назначали на пост ректора в августе 2019 года. За время его работы академия выпустила серию научных докладов, посвященных развитию международно-правовых основ внешней политики России.

В сентябре на должность и. о. ректора Московской государственной академии хореографии (МГАХ) назначили Народную артистку России, приму-балерину Большого театра Светлану Захарову. На этом посту она сменила Марину Леонову, возглавлявшую МГАХ более 20 лет.

Ранее Сергей Полунин ушел с поста ректора Академии хореографии в Севастополе.

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