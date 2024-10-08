В Приморье при опрокидывании маршрутки пострадали шесть человек

Шесть пассажиров пострадали при опрокидывании маршрутного такси в Уссурийске. Маршрутка столкнулась с кроссовером Honda CR-V, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Приморья.

По данным краевой Госавтоинспекции, авария произошла в понедельник, 7 октября, в районе дома №9 на улице Вострецова. Предварительно сообщалось о трех пострадавших пассажирах маршрутки, а также 61-летней пострадавшей пассажирке внедорожника. Позже правоохранители уточнили, что в результате ДТП за медицинской помощью с различными травмами обратились шесть из восьми пассажиров автобуса.

«Пяти пострадавшим назначено амбулаторное лечение, одна женщина госпитализирована», — говорится в сообщении.

По факту аварии возбуждено дело об административном правонарушении. Сейчас инспекторы ДПС устанавливают степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших в аварии. По предварительной информации, водитель кроссовера был трезв, ДТП произошло днем на сухом асфальте.

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