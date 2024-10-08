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В Европарламенте заявили о 500 тысячах тонн боеприпасов и химоружия в Балтийском море

Евродепутат Мюллер: на Балтике находится 500 тысяч тонн боеприпасов и химоружия

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Михаил Голенков/РИА Новости

На дне Балтийского моря находится свыше полумиллиона тонн боеприпасов и химического оружия, заявил депутат Европарламента (ЕП) от Польши Петр Мюллер. Об этом, ссылаясь на его обращение в Европейскую комиссию (ЕК), сообщает «Лента.ру».

По мнению Мюллера, такое значительное количество боеприпасов и химического оружия является серьезной угрозой экосистеме, здоровью людей и качеству рыбных запасов на Балтике.

В связи со сложившейся ситуацией депутат задал Еврокомиссии вопросы о мерах по очищению Балтийского моря и пересмотру политики в области рыболовства.

27 августа в министерстве обороны Российской Федерации заявили, что Украине поставили опасный компонент химического оружия. Речь шла о поставках порядка 500 тонн триэтаноламина.

Ранее стало известно о намерении Запада обвинить Россию в применении химоружия.

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