В Европарламенте заявили о 500 тысячах тонн боеприпасов и химоружия в Балтийском море

На дне Балтийского моря находится свыше полумиллиона тонн боеприпасов и химического оружия, заявил депутат Европарламента (ЕП) от Польши Петр Мюллер. Об этом, ссылаясь на его обращение в Европейскую комиссию (ЕК), сообщает «Лента.ру».

По мнению Мюллера, такое значительное количество боеприпасов и химического оружия является серьезной угрозой экосистеме, здоровью людей и качеству рыбных запасов на Балтике.

В связи со сложившейся ситуацией депутат задал Еврокомиссии вопросы о мерах по очищению Балтийского моря и пересмотру политики в области рыболовства.

27 августа в министерстве обороны Российской Федерации заявили, что Украине поставили опасный компонент химического оружия. Речь шла о поставках порядка 500 тонн триэтаноламина.

Ранее стало известно о намерении Запада обвинить Россию в применении химоружия.