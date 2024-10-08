Новый фигурант может появиться в деле блогера Лерчек

В уголовном деле блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего супруга Артема Чекалина может появиться новый фигурант. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Это человек из «IT-сегмента сотрудников Чекалиных», сотрудничество с которым велось более двух лет, рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, этот человек имел доступ к денежным транзакциям за бизнес-марафоны, которые проводили Чекалины.

4 октября московский суд отправил Валерию и Артема под домашний арест по обвинению в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

По версии следствия, бывший муж Лерчек является ключевой фигурой в этом деле. Чекалина подозревают в незаконном переводе платежей, которые тот совершил для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ». Операции совершались через банк в Дубае.

По данным ТАСС, сумма выведенных ими за рубеж средств может составлять $1 млн.

Ранее юрист заявила, что Чекалиным придется вернуть выведенные в ОАЭ деньги.