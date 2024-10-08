Молдавия должна будет соответствовать единым правилам ЕС, в том числе — и в вопросе собственности на землю. Об этом заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству поляк Януш Войцеховский, сообщает информационный портал ZdG.
Так он прокомментировал вопрос о необходимости снятия Молдавией запрета на продажу сельхозземель иностранцам. Чиновник напомнил, что для некоторых стран в этом вопросе действовал переходный период.
«После вступления в ЕС для граждан Молдавии должны действовать те же правила, что и для других граждан ЕС», — сказал Войцеховский, уточнив, что речь идет о свободном движении «капитала и услуг».
До этого заявление постоянного представителя ЕС в Кишиневе Яниса Мажейкса о необходимости снятия запрета на продажу молдавской земли иностранцам вызвали критику со стороны фермеров.
В начале октября стало известно, что в Молдавии вырос интерес к евроинтеграции. Это следует из опроса, проведенного Центром социологических и маркетинговых исследований CBS по запросу Румынского института Аспена, Ассоциации внешней политики APE и сообщества WatchDog.MD.
Ранее Додон назвал Санду роботом, которым управляет Запад.