Молдавию призвали снять запрет на продажу земли иностранцам

Молдавия должна будет соответствовать единым правилам ЕС, в том числе — и в вопросе собственности на землю. Об этом заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству поляк Януш Войцеховский, сообщает информационный портал ZdG.

Так он прокомментировал вопрос о необходимости снятия Молдавией запрета на продажу сельхозземель иностранцам. Чиновник напомнил, что для некоторых стран в этом вопросе действовал переходный период.

«После вступления в ЕС для граждан Молдавии должны действовать те же правила, что и для других граждан ЕС», — сказал Войцеховский, уточнив, что речь идет о свободном движении «капитала и услуг».

До этого заявление постоянного представителя ЕС в Кишиневе Яниса Мажейкса о необходимости снятия запрета на продажу молдавской земли иностранцам вызвали критику со стороны фермеров.

В начале октября стало известно, что в Молдавии вырос интерес к евроинтеграции. Это следует из опроса, проведенного Центром социологических и маркетинговых исследований CBS по запросу Румынского института Аспена, Ассоциации внешней политики APE и сообщества WatchDog.MD.

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