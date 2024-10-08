Россиянки чувствуют себя лучше, занимаясь спортом

Большинство опрошенных (73%) россиянок сообщили, что сразу после занятий спортом они чувствуют на эмоциональном уровне улучшение настроения. Это показало исследование LEVITA, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

На втором месте ощущение бодрости и прилива энергии (51%). Снижение уровня стресса (45%), спокойствие и умиротворение (45%), рост любви к себе (41%) – эти чувства называли чаще всего. Кроме того, девушки отмечали гордость за себя, удовлетворение, отвлечение от проблем.

Респонденты отметили и множество изменений на физическом уровне. Большинство женщин сообщили, что после посещения фитнес-зала ощущает себя более здоровыми (62%). Увеличение гибкости тела (57%) – на втором месте среди физических характеристик. Исчезновение тяжести, боли и других неприятных ощущений в теле (31%) – эта оценка спортивных нагрузок замыкает тройку самых частых ответов. Кроме того, женщины иногда отмечали и физическую усталость после занятий спортом (5%).

На вопрос, как в целом изменилась жизнь после начала занятий спортом, большинство опрошенных ответили, что улучшилось здоровье. Этот ответ выбрала каждая третья женщина. Четверть сообщили, что у них улучшилась самооценка. А 20% говорят об увеличении уровня счастья. А 15% отметили, что жизнь полностью изменилась к лучшему после того, как они начали тренироваться. Но у 6% респондентов изменений «после спорта» не было, в их жизни ничего не изменилось.

Из негативных эмоций от спорта чаще всего называли переживания, что ничего не получается (16%), желание достигать большего (11%), сомнения из-за траты денег и времени (6%). Однако 63% опрошенных сообщили, что никаких негативных чувств из-за тренировок у них вовсе нет.

На вопрос планируют ли респонденты продолжать занятия спортом абсолютное большинство (85%) ответили утвердительно. Еще 13% сообщили, что продолжат тренировки, если будет возможность. Еще 2% поделились сомнениями, что продолжат заниматься спортом.

Более трети от всех опрошенных рассказали, что регулярно занимаются спортом более года. Это самая большая часть участников исследования. Одна пятая респондентов посещают тренировки от одного до трех месяцев. Еще 16% сообщили, что в спорте уже более полугода, а 15% – от трех до шести месяцев.

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