Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Костромской области бык затоптал пенсионера

В Костромской области бык, пасшийся в поле, затоптал пенсионера

close
Shutterstock

В Костромской области устанавливаются обстоятельства нападения животного на пожилого мужчину, бык затоптал пенсионера. Об этом сообщает Telegram-канал «Кострома 112».

Инцидент произошел в Шарье, бык, пасшийся на одном из полей, неожиданно ворвался во двор, где напал на пожилого мужчину. 64-летний пенсионер получил множественные переломы, он был доставлен в больницу, но несмотря на все усилия медиков спасти его не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Владелец быка устанавливается.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае на женщину напал агрессивный бык и нанес серьезные травмы. Животное напало на 44-летнюю женщину в тот момент, когда она пыталась вернуть его в загон. На место оперативно прибыли медики. Пострадавшая с многочисленными травмами, в том числе рваными ранами брюшной полости, была госпитализирована.

Ранее маленький мальчик спас свою бабушку от разъяренного быка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами