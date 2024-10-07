В Костромской области бык затоптал пенсионера

В Костромской области устанавливаются обстоятельства нападения животного на пожилого мужчину, бык затоптал пенсионера. Об этом сообщает Telegram-канал «Кострома 112».

Инцидент произошел в Шарье, бык, пасшийся на одном из полей, неожиданно ворвался во двор, где напал на пожилого мужчину. 64-летний пенсионер получил множественные переломы, он был доставлен в больницу, но несмотря на все усилия медиков спасти его не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Владелец быка устанавливается.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае на женщину напал агрессивный бык и нанес серьезные травмы. Животное напало на 44-летнюю женщину в тот момент, когда она пыталась вернуть его в загон. На место оперативно прибыли медики. Пострадавшая с многочисленными травмами, в том числе рваными ранами брюшной полости, была госпитализирована.

Ранее маленький мальчик спас свою бабушку от разъяренного быка.