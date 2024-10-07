В Японии смотритель зоопарка был пойман на краже еды у шимпанзе, пишет Sora News. Теперь мужчине грозит тюремный срок.

Администраторы зоопарка в Осаке заметили, что запасы еды для шимпанзе стали исчезать с большой скоростью и решили провести расследование. В ходе разбирательств было установлено, что сотрудник, который в тот момент работал в отделе ухода за животными, воровал у примата овощи и фрукты.

На данный момент мужчина находится под стражей, однако представитель зоопарка отказался раскрыть детали мотивов преступления, сославшись на продолжающееся расследование.

Мнения пользователей соцсетей по этому поводу разделились: от шутливых предположений о перепродаже фруктов до более серьезных размышлений о возможных трудностях в жизни смотрителя.

Ранее в Нигерии лев напал на смотрителя зоопарка на глазах у посетителей во время кормления.