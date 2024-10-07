В Калининграде школьница выжила после падения с шестого этажа

В Калининграде прохожие нашли ребенка под окнами дома, девочка выпала из окна квартиры на шестом этаже. Об этом сообщает портал «Клопс».

Инцидент произошел 7 октября во дворе многоэтажки по улице Октябрьской. Случайные прохожие обнаружили под окнами дома девочку- подростка. По предварительной информации, девочка выпала из окна квартиры на шестом этаже, ребенок упал на козырек подъезда, затем на землю.

Очевидцы вызвали скорую помощь. На момент прибытия медиков пострадавшая находилась в бессознательном состоянии. Подробности о характере травм ребенка неизвестны, она госпитализирована.

До этого сообщалось, что в городе Щекино очевидцы спасли ребенка, который выпал из окна квартиры на третьем этаже. Двухлетний мальчик самостоятельно открыл окно, выбрался на подоконник и упал с высоты третьего этажа. Ребенка спасли прохожие, которые смогли поймать мальчика и тем самым смягчить удар о землю. Пострадавший госпитализирован.

Ранее на Кубани дошкольника сняли с окна 20-го этажа.