Студентам в Подмосковье рассказали об основах безопасности

В структурных подразделениях колледжа «Подмосковье» прошли всероссийские открытые уроки о культуре безопасности, посвященные Дню гражданской обороны Российской Федерации, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Во время уроков студенты узнали, как применять общевойсковой защитный костюм, оказывать первую помощь, а также преподаватели рассказали о мерах пожарной безопасности.

Студенты продемонстрировали навыки использования ватно-марлевой повязки, противогаза и кровоостанавливающего жгута, а также отработали правила оказания первой медицинской помощи.