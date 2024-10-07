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Студентам в Подмосковье рассказали об основах безопасности

Для студентов Подмосковья провели открытые уроки безопасности

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Министерство образования Московской области

В структурных подразделениях колледжа «Подмосковье» прошли всероссийские открытые уроки о культуре безопасности, посвященные Дню гражданской обороны Российской Федерации, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Во время уроков студенты узнали, как применять общевойсковой защитный костюм, оказывать первую помощь, а также преподаватели рассказали о мерах пожарной безопасности.

Студенты продемонстрировали навыки использования ватно-марлевой повязки, противогаза и кровоостанавливающего жгута, а также отработали правила оказания первой медицинской помощи.

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