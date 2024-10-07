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Более 50 тысяч жителей Подмосковья сдали кровь с начала года

Почти 60 тонн крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье с начала года

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Global Look Press

В Московской области с начала 2024 года собрали почти 60 тонн крови и ее компонентов, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Как отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, все больше жителей региона становятся донорами крови.

«Донорами стали свыше 50 тыс. чел, из них более 14 тыс. впервые. Мы продолжаем развивать региональную службу крови», — сказала она.

Донорская кровь и ее компоненты необходимы для спасения пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, ожогами, больных онкологическими заболеваниями, детей, рожденных раньше срока, и других. Головным учреждением службы крови в Подмосковье является Московский областной центр крови.

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