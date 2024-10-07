Россия вошла в Международную модную федерацию БРИКС

Декларация о создании Международной модной федерации БРИКС (BRICS International Fashion Federation) подписана на московском форуме BRICS+ Fashion Summit. Об этом сообщается в Теlegram-канале «Московской недели моды» со ссылкой заммэра Москвы Наталью Сергунину.

Документ о создании федерации подписали представители более чем 50 государств. В их числе — Россия, Индия, Южно-Африканская Республика, Эфиопия, Египет, Малайзия, Эквадор, Кения.

Главы профильных ассоциаций, учебных заведений и организаторы недель моды договорились укреплять партнерские связей между отраслевыми сообществами разных стран, содействовать устойчивому развитию индустрии, поддерживать молодых специалистов и помогать дизайнерам в выходе на международный рынок.

Планируется, что федерация также будет оказывать поддержку молодым брендам как в локальном продвижении, так и при выходе на глобальный уровень.

«Наша цель — продвигать устойчивые и экологичные практики. Осознанное производство и потребление будут в центре повестки федерации», — говорится в декларации.

Состоявшийся в Москве форум BRICS+ Fashion Summit собрал представителей более 100 стран.