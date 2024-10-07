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В Якутии ребенок попал в реанимацию после нападения стаи собак

В Якутии стая собак напала на ребенка

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Depositphotos

В якутском поселке Чульман 12-летняя девочка попала в больницу в тяжелом состоянии после нападения стаи бродячих собак. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Инцидент произошел в поселке Чульман, с тяжелыми травмами в медицинское учреждение была доставлена 12-летняя школьница. На девочку напала стая бродячих собак. По данным республиканского минздрава, пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Медики делают все возможное для спасения ее жизни.

По факту произошедшего проверку проводит прокуратура Якутии, в ходе проверки надзорное ведомство исполнения органами местного самоуправления законодательства об ответственном обращении с животными.

До этого сообщалось, что собака без намордника и поводка укусила ребенка за лицо во Владивостоке. Девочку доставили в медицинское учреждение, где врачи зашивали ей раны. Хозяйку собаки, которая напала на девочку, удалось найти через записи камер видеонаблюдения. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

Ранее стая бродячих собак напала на трех школьников в Иркутской области.

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