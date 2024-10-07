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Автомобиль начальника отдела полиции взорвали в Херсонской области

СК: в Херсонской области взорвали автомобиль начальника районного отдела полиции

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Покушение на начальника районного отдела полиции совершено в Херсонской области, под его машиной сработало взрывное устройство. Об этом сообщается в Telegram-канале управления Следственного комитета России по региону.

По данным следствия, инцидент произошел приблизительно в 10:40 мск на территории площадки у магазина «Троя» в поселке городского типа Новотроицкое. В результате детонации устройства начальник ОМВД России «Новотроицкое» получил минно-взрывную травму.

В СК подчеркнули, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении.

30 сентября военный суд приговорил к пожизненному заключению гражданина Украины Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина. 6 мая 2023 года в машине, в которой Прилепин ехал со своим соратником Александром Шубиным в Нижегородской области, произошел взрыв. Писателю провели несколько операций. СК квалифицировал произошедшее как теракт.

Ранее была установлена связь между покушениями на Прилепина и Татарского.

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