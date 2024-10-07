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В России оценили идею запретить продажу вейпов подросткам

Политик Онищенко: в России нужно запретить продажу вейпов подросткам

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Shutterstock

В России необходимо ввести запрет на продажу вейпов и электронных сигарет тем, кто родился после 2009 года, потому что это позволит сохранить здоровье людей. Об этом RuNews24.ru рассказал российский государственный деятель, политик, врач-эпидемиолог, депутат Госдумы VII созыва, член фракции «Единая Россия» Геннадий Онищенко, комментируя соответствующую инициативу.

По его словам, такую меру нужно вводить постепенно. Он отметил, что вейпы и электронки представляют ту же опасность, что и сигареты, несмотря на то, что многие верят в их безвредность в сравнении с обычным курением.

«Сейчас восстанет наша табачная машина, которая занимается продажами, производством, завозом никотина и вейпов. Но взбунтуется и международная «мафия», которая имеет баснословную прибыль от этого всего. Они найдут, как повлиять не только внутри страны, но и снаружи. Потому что терять рынок огромной России ни с какой руки не хочется. Надеюсь, что этот закон удастся реализовать», — сказал Онищенко.

В начале октября в Госдуме выступили с инициативой запретить продажу табачной и никотинсодержащей продукции россиянам, родившимся после 31 декабря 2009 года. Соответствующий документ направлен на отзыв в правительство России.

Ранее в Союзе потребителей оценили идею запретить продажу табака подросткам.

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