В честь Дня рождения Чайковского в Удмуртии состоялся автопробег

В честь Дня рождения Петра Ильича Чайковского в Удмуртии состоялся туристический автопробег на родину композитора в Воткинск. Мероприятие было организовано при поддержке «Роснефти» и республиканского министерства по туризму. Об этом сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

Колонна из 100 автомобилей направилась от Дома правительства в Ижевске к музею Чайковского в Воткинске. В усадьбе, где композитор родился и провел детство, для участников пробега организовали экскурсионную программу.

Гости погрузились в атмосферу XIX века, познакомились с дворянским бытом, угостились чаем из самовара, растопленном на сосновых шишках, поиграли в старинные настольные игры, приняли участие в музыкальном квизе, а также увидели один из главных экспонатов выставки — старинный рояль Чайковского.

Для желающих сделать особенно запоминающиеся снимки работала стилизованная фотозона и выставка ретро-мотоциклов.

Кульминацией путешествия стало шоу барабанщиков и театрализованное представление «Щелкунчик».

Автопробег стал очередной инициативой в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного между «Роснефтью» и Министерством по туризму Удмуртии.

Цель сотрудничества — развитие туристического потенциала региона за счет использования инфраструктурой розничной сети АЗС компании, представленной автозаправочными станциями «Башнефти».