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В посольстве рассказали о ситуации с задержанными в Чаде гражданами России

Посольство РФ: ситуация с задержанными в Чаде россиянами остается без изменений

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Пресс-атташе посольства РФ в Чаде Юлия Гнездилова прокомментировала ситуацию с задержанными в Чаде гражданами России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Гнездиловой, ситуация остается без изменений.

С 19 сентября российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан удерживаются в аэропорту столицы Чада без предъявления обвинений и без объяснения причин. По данным источников РИА Новости, социологи уже бывали в Чаде, и у них не возникало проблем. В МИД России сообщали, что находятся по этому вопросу на связи с властями республики и предпринимают «необходимые шаги», чтобы как можно скорее вызволить граждан из-под ареста. 27 сентября стало известно, что президент Чада Махамат Идрис Деби решил освободить задержанных в республике россиян.

Всего задержано четверо человек: трое россиян, среди которых социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан, а также гражданин Белоруссии. Ранее Шугалей и Суэйфан уже бывали в Чаде, тогда у них не возникало проблем.

Ранее эксперты оценили последствия задержания российских социологов в Чаде.

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