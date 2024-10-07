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На «Разговорах о важном» обсудили влияние культурного наследия страны на жизнь молодежи

Российским школьникам напомнили о влиянии истории на современное общество

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Shutterstock

В российских школах и колледжах 7 октября в рамках цикла встреч «Разговоры о важном» прошел урок «Легенды о России». Его участникам рассказали о сказках, попытках Запада исказить историю и создать негативный образ России.

Отмечается, что перед школьниками выступила актриса, победитель чемпионата творческих компетенций «АртМастерс» Полина Айнутдинова. Она рассказала о значении слова «стереотип» и о том, как они формируются в современном мире.

По словам Айнутдиновой, стереотипы являются упрощенными и часто искаженными представлениями о людях или странах, которые могут возникать из-за недостатка информации или предвзятости.

Кроме того, в рамках занятия с российскими школьникам и студентами встретился вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Темой встречи стали мифы о России, их происхождение и влияние на восприятие нашей страны за рубежом.

Он напомнил участникам о важности понимания истории и ее влияния на современное общество. Толстой подчеркнул, что знание прошлого помогает не только осознавать настоящие реалии, но и прогнозировать будущее.

«Невозможно жить и двигаться вперед, если ты не понимаешь, как все устроено», — отметил зампред Госдумы.

По его мнению, для молодого поколения, которое только начинает свой путь в изучении мировых процессов, это особенно актуально.

Классные руководители и советники директоров по воспитанию вместе со школьниками и студентами отметили, что осознание стереотипов и мифов помогает формировать собственное мнение и лучше разбираться в современном мире.

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