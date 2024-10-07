В Днепропетровской области предприятие получило повреждение

Предприятие повреждено в Павлограде Днепропетровской области на востоке Украины. Об этом заявил глава местной региональной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

«Повреждено предприятие», — написал он.

По словам Лысака, ночью там было «зафиксировано попадание». Глава местной администрации добавил, что в результате этого возник пожар, который локализовали.

По информации официального ресурса для оповещения населения, в Днепропетровской области воздушную тревогу объявили в ночь на 7 октября. Режим предупреждения об угрозе с воздуха вводили в регионе трижды.

Утром 7 октября глава областного совета Николай Лукашук сообщил, что на предприятии в Павлограде Днепропетровской области Украины после взрывов произошел пожар.

Несколькими часами ранее сообщалось, что повреждение объекта критической инфраструктуры было зафиксировано в городе Сумы, расположенном на севере Украины.

Данные с онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины свидетельствуют о том, что ночью на территории Сумской области действовал режим воздушной тревоги. При этом за утро жителей региона уже два раза успели предупредить о возможной опасности.

Ранее в подконтрольной Киеву части Херсонской области была повреждена газораспределительная станция.