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Юрист: Чекалиным придется вернуть выведенные в ОАЭ средства

Юрист Сенина: Чекалиным придется вернуть выведенные за границу 500 млн рублей

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Адвокат Елена Сенина в интервью «Ридусу» прокомментировала сообщения о том, что общая сумма средств, выведенных блогерами Валерией (Лерчек) и Артемом Чекалиными за границу может превышать полмиллиарда рублей. По мнению юриста, бывшим супругам придется вернуть данные средства.

Согласно российскому законодательству, человека могут освободить от уголовной ответственности, если он вернет в бюджет деньги, нажитые путем незаконной деятельности или уклонения от уплаты налогов, напомнила она.

«На мой взгляд, эти средства будут возвращены Чекалиными. Они это сделают, чтобы попробовать избежать уголовной ответственности. Правда, есть вероятность, что им еще будет инкриминирована организация преступного сообщества. Это уже очень серьезно, здесь никакими деньгами вопрос не решить», — сказала Сенина.

4 октября московский суд отправил Валерию Чекалину и ее экс-супруга под домашний арест по обвинению в нарушении статьи 191.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

По версии следствия, бывший муж Лерчек является ключевой фигурой в уголовном деле. Чекалина подозревают в незаконном переводе платежей, которые тот совершил для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ». Операции совершались через банк в Дубае.

Ранее Кудрявцева заявила, что Лерчек «попутала берега».

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